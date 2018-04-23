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Белоруска Анастасия Иванова выиграла марафон в Варшаве

23.04.2018 - 10:14

Новости Беларуси. Белорусская бегунья Анастасия Иванова заняла первое место на марафоне в Варшаве.  

Как сообщает Белорусская федерация лёгкой атлетики, 22 апреля в столице Польши прошёл Orlen Warsaw Marathon.  

Второй раз подряд победу в марафонском забеге на 42 км 195 м одержала представительница Беларуси Анастасия Иванова. В этом году бегунья преодолела дистанцию за 2:28:03, что на 41 секунду быстрее, чем годом ранее.  

Фото: instagram.com/orlenmarathon  

Анастасия Иванова: «До старости бегать не планирую, это тяжело, меньше времени проводишь с семьёй, близкими»  

Второй финишировала представительница Эфиопии Азмера Абреха Гдей, уступив белоруске 4 секунды. Третье место с результатом 02:32:26 завоевала полька Изабелла Тжаскальска.  

Фото: instagram.com/orlenmarathon

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