Белоруска Анастасия Иванова выиграла марафон в Варшаве

Новости Беларуси. Белорусская бегунья Анастасия Иванова заняла первое место на марафоне в Варшаве.

Как сообщает Белорусская федерация лёгкой атлетики, 22 апреля в столице Польши прошёл Orlen Warsaw Marathon.

Второй раз подряд победу в марафонском забеге на 42 км 195 м одержала представительница Беларуси Анастасия Иванова. В этом году бегунья преодолела дистанцию за 2:28:03, что на 41 секунду быстрее, чем годом ранее.

Фото: instagram.com/orlenmarathon

Анастасия Иванова: «До старости бегать не планирую, это тяжело, меньше времени проводишь с семьёй, близкими»

Второй финишировала представительница Эфиопии Азмера Абреха Гдей, уступив белоруске 4 секунды. Третье место с результатом 02:32:26 завоевала полька Изабелла Тжаскальска.