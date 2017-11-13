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Белоруска стала четвертой на конкурсе красоты среди девушек plus size

13.11.2017 - 12:08

Новости Беларуси. Белоруска Евгения Тюленева заняла четвертое место в конкурсе красоты Top of the world plus size 2017, который проходил в Сингапуре с 8 по 13 ноября.

О своем титуле девушка рассказала на странице в соцсети.

Евгения Тюленева:
Дорогие друзья, благодаря вам и вашим лайкам я теперь Ms. TOP OF THE WORLD PLUS SIZE 2017 – IV. У меня четвертая корона Top-5. Спасибо вам огромное за поддержку!

Кроме этой ленты Евгения стала обладательницей титула «Мисс стиль».

Победительницей конкурса стала участница из Филиппин.

Перед поездкой на конкурс Евгения дала большое интервью программе «Утро. Студия хорошего настроения», где рассказала, как быть уверенной и научиться принимать себя.

Евгения Тюленева:
Принять себя очень помогает фотосессия, поход к стилисту – увидеть себя в таком ракурсе, в котором ты не видишь. Это подчеркнет то, что есть. Даже со мной такое было. Я увидела себя и подумала, что я красивая.

Полное интервью с Евгенией Тюленевой здесь.

Фото: facebook.com/evgenia.tuleneva

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