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Белорусская исследовательская станция в Антарктиде пополнилась тремя новыми объектами

28.01.2018 - 15:17

Новости Беларуси. Новости от белорусских полярников. Тремя новыми объектами пополнилась национальная исследовательская станция в Антарктике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее сотрудники получили ключи не только от новейших научных лабораторий, но и от жилых помещений.

Эта командировка на Южный полюс для наших ученых уже десятая. Началась она в ноябре 2017 года. Все это время полярники в суровом климате Антарктиды развивали инфраструктуру станции. До начала марта исследователи рассчитывают завершить несколько научных проектов.

Белорусская исследовательская станция в Антарктиде пополнилась тремя новыми объектами

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