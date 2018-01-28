Белорусская исследовательская станция в Антарктиде пополнилась тремя новыми объектами

Новости Беларуси. Новости от белорусских полярников. Тремя новыми объектами пополнилась национальная исследовательская станция в Антарктике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее сотрудники получили ключи не только от новейших научных лабораторий, но и от жилых помещений.

Эта командировка на Южный полюс для наших ученых уже десятая. Началась она в ноябре 2017 года. Все это время полярники в суровом климате Антарктиды развивали инфраструктуру станции. До начала марта исследователи рассчитывают завершить несколько научных проектов.