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Белорусская молочка на рынках ОАЭ: расширено двустороннее сотрудничество между странами

07.05.2018 - 21:11

Новости Беларуси. У Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов теперь больше возможностей для расширения двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подписаны документы, увеличивающие договорно-правовую базу наших стран.

Таков результат четвертого заседания совместного комитета по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством ОАЭ. Согласованы сертификаты для поставок на эмиратский рынок белоруской молочки, мёда, мясной и другой продукции.

Стороны будут активнее сотрудничать в инвестиционной и банковской сферах, сельском хозяйстве, науке, образовании и здравоохранении. Кстати, с начала года белорусский экспорт в ОАЭ вырос на 60%.

Белорусская молочка на рынках ОАЭ: расширено двустороннее сотрудничество между странами

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