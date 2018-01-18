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Белорусско-российский научный тандем: какие проекты планируется реализовать в 2018 году

18.01.2018 - 18:27

Новсости Беларуси. Реализация двух новых союзных программ в сфере оборонно-промышленного комплекса начнется в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они касаются усовершенствования пограничной и военной инфраструктуры. Об этом журналистам рассказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Программы станут продолжением совместного сотрудничества Беларуси и России в области безопасности и обороны. А результатами таких проектов станет создание новых систем по обработке космической информации, создание лазеров новейшего поколения и разработка наноматериалов.  В 2017 году на реализацию подобных проектов из Союзного бюджета было выделено более 2 миллиардов российских рублей. В 2018 их реализация продолжится. 

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Эффективность достаточно высокая, использование продукта дает прибыль предприятиям, которые его используют. Поэтому это касается и создание новых материалов, скажем, сверхвысокого молекулярного полиэтилена. Сейчас даже в нефтяной промышленности используют этот продукт вместо обычных традиционных обсадных труб, которые используются для добычи нефти.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Завершили 14 программ по разным направлениям. Был целый ряд программ по космосу,  и в результате чего летает наш спутник, и созданы все системы. Разрабатывались программы и в области сельского хозяйства, и материаловедения.

Как отмечают эксперты, белорусско-российский научный тандем отличается высокой эффективностью. Сейчас специалисты двух стран работают над 11 проектами, которые затрагивают самые разные сферы: от сельского хозяйства и промышленности до медицины и метеорологии. В разработке еще одна программа. В 2018 году на реализацию совместных проектов запланировано около 3 миллиардов российских рублей.

Белорусско-российский научный тандем: какие проекты планируется реализовать в 2018 году

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