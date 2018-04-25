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Белстат зафиксировал рост зарплат в марте на 9%

25.04.2018 - 19:22

Новости Беларуси. В марте белорусы резко увеличили свои доходы. Номинальная начисленная средняя зарплата стране за первый месяц весны выросла до 926 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще в феврале она не превышала 850.  

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Традиционно, возглавляют списки высоких зарплат специалисты, занятые в сфере информационных технологий. Более 5 тысяч рублей в месяц. На втором месте специалисты пассажирского воздушного транспорта – 2265 рублей, в тройке лидеров  работники сферы финансовых услуг и страхования – 2 182. Белстат зафиксировал рост заработной платы в марте на 9% по отношению к февралю.

Такого рывка не было около 10 лет.

В то же самое время главный финансовый регулятор страны готов удержать инфляцию по итогам года в рамках 6%.  

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Белстат зафиксировал рост зарплат в марте на 9%

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