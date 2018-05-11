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«Белтелеком» посоветовал отключать модемы во время грозы

11.05.2018 - 15:02

Новости Беларуси. Оператор связи «Белтелеком» напоминает, что гроза может негативно сказаться на работе электроприборов.  

Как сообщается на сайте компании, подобные метеорологические явления создают электромагнитный импульс (ЭМИ), из-за чего появляется мощная широкополосная помеха.  

Специалисты техподдержки советуют отключать во время грозы модемы и приставки, иначе они могут выйти из строя.  

Сотрудники «Белтелекома» отмечают, что такое указание находится и в Порядке оказания услуг: «во избежание повреждений оконечного оборудования, предоставленного оператором, вызванных влиянием метеорологических явлений (грозовые разряды и т.п.), абонент должен выключать оконечное оборудование из сети электропитания при возникновении таких явлений».  

Изображение носит иллюстративный характер

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