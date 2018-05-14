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Без очередей. На некоторых АЗС Минска можно оплатить топливо через приложение

14.05.2018 - 23:01

Новости Беларуси. Заправиться не подходя к кассе. На некоторых АЗС в Минске теперь оплатить услуги можно с помощью мобильного приложения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 


На заправке теперь достаточно вставить пистолет в бак, войти в приложение и оплатить. Никаких очередей и волокиты с чеками. Главное – привязать к приложению банковскую карту. Количество топлива выбираете сами. Разработчики планируют расширить приложение, чтобы можно было оплатить парковку и даже эвакуацию машины.

Без очередей. На некоторых АЗС Минска можно оплатить топливо через приложение

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