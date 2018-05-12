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Бизнесмен Виталий Арбузов освобожден из-под стражи

12.05.2018 - 16:08

Новости Беларуси. Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов освобождён из-под стражи.  

Как сообщает БЕЛТА, задержанный был освобождён вечером 11 мая.  

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета:  
С учетом принимаемых мер по возмещению ущерба по уголовному делу мера пресечения в отношении Виталия Арбузова заменена на не связанную с лишением свободы.  

Бизнесмен был задержан в апреле прошлого года. 

С 2010 года должностные лица Fenox Global Group уклонялись от уплаты налогов – здесь подробнее.  

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