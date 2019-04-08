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Более 100 компаний представят новейшие разработки на выставке «ТИБО-2019»

08.04.2019 - 21:46

Новости Беларуси. Прогрессивные разработки в области искусственного интеллекта, интернета, облачных технологий и дополненной реальности. В Минске начинает свою работу международный форум «ТИБО-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Это крупнейшее ежегодное международное событие в Беларуси в сфере информационно-коммуникационных технологий. Здесь компании представляют новинки, которые в ближайшие годы станут трендовыми и популярными.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
Главная цель выставки – это те решения, которые готовы к решению и принесут пользу отраслям и гражданам нашей страны. Это главная цель, а какие из них найдут применение, мне как руководителю Министерства хотелось бы, чтобы по максимуму были внедрены решения в различных отраслях.

Белорусский форум, как отметили организаторы на церемонии открытия, фактически ровесник рунета. Проводится он в 26-й раз и является одним из крупнейших на территории СНГ.

Благодаря таким ежегодным встречам Минск стал одной из самых значимых площадок в Восточной Европе для презентации новейших достижений в этой сфере. Официальное открытие выставки пройдет 9 апреля.

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