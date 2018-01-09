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Более 200 ножниц разных эпох собрал минчанин Дмитрий Сурский: фотофакт

09.01.2018 - 22:50

Новости Беларуси. Вот такими ножницами еще в античности стригли овец. Этот и другие экземпляры можно увидеть в уникальной коллекции минчанина Дмитрия Сурского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь более 200 моделей. Разбежка во времени – несколько тысяч лет. Маникюрные, ювелирные, для разделки птицы, промышленные, военные, для сигар и даже с перламутровыми гвоздиками. Представлены и Османская империя, и Персия, и Индия, и наша барановичская фабрика, которая создает ножницы с начала XX века.

Хоть коллекция и частная, но увидеть ее может любой желающий в здании союза дизайнеров, который, кстати, Дмитрий и возглавляет.

Дмитрий Сурский, председатель Союза дизайнеров Беларуси:
Ножницы, изготовленные в разных странах, имеют свои региональные особенности. У меня в коллекции есть ножницы, изготовленные в Индии – с маленькими кольцами, потому что, наверное, у индийских женщин изящные пальчики, которые туда пролазят.

Более 200 ножниц разных эпох собрал минчанин Дмитрий Сурский: фотофакт
Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Фото. Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Фото. Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Фото. Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Фото. Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Фото. Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Фото. Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Коллекция ножниц Дмитрия Сурского
Фото. Коллекция ножниц Дмитрия Сурского

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