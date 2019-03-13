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Более 4 тысяч спортсменов из 50 стран: 100 дней остаётся до старта II Европейских игр

13.03.2019 - 09:38

Новости Беларуси. Беларусь начинает обратный отсчет. До старта II Европейских игр остается 100 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, торжественная церемония открытия этого мультиспортивного форума состоится 21 июня на стадионе «Динамо». После чего в Минске начнется напряженный и увлекательный 9-дневный соревновательный марафон. В нем примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют без малого две сотни комплектов наград в 15 видах спорта, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

Отметим, на I Европейских играх в Баку сборная Беларуси показала достойный результат, заняв в общем зачете седьмое место. Наши атлеты завоевали 43 награды: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые медали.

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