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Более 400 экспонентов и представители 35 государств. XVI Международная книжная ярмарка открывается в Минске

06.02.2019 - 10:10

Новости Беларуси. Ценители книг в предвкушении. Несколько часов остается до открытия XVI Международной книжной ярмарки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории площадью в 3 тысячи квадратных метров расположились более 400 экспонентов и представителей из 35 государств. Издатели торопятся предложить самые горячие новинки книжного рынка, писатели ждут встречи с поклонниками и приглашают на автограф-сессии.

Почетным гостем в этом году должны были стать Соединенные Штаты Америки. Но в связи с «шатдауном» делегация не смогла приехать.

Центральный павильон заняла Россия. На 200 квадратных метрах страна представит более 500 книг своих ведущих издательств.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Па выніках выстаўкі мы хацелі б, каб былі такія вынікі, што будуць звязваць кнігавыданне з эканомікай, будуць адлюстроўваць сучасныя тэндэнцыі тэхналагічныя.

Мы некаторы час вядзем перамовы з кітайскім выдавецтвам буйным, адно з нашых дзяржаўных выдавецтваў вядзе перамовы пра тое, каб прадстаўляць кнігу ў сацыяльных сетках з іх дапамогай.

Напомним, 8 и 9 февраля посетителей ярмарки от Дворца спорта будет подвозить поэтический автобус. За два дня он сделает около 60 рейсов.

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