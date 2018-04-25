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Более 800 белорусских предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса

25.04.2018 - 15:23

Новости Беларуси. Это данные на начало апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего белорусы заявляют такие виды деятельности, как предоставление услуг по пассажирским перевозкам и розничная торговля. Напоминаем, упрощенную схему ведения своего дела предоставил седьмой декрет – «О развитии предпринимательства».

25 апреля его действие обсуждали в Палате представителей. В соответствие с ним предстоит привести более 70 документов: кодексы, законы, указы и постановления. Раскрепощение деловой инициативы – этому вопросу в Беларуси уделяют большое внимание – дает результаты. Согласно последним данным, предпринимателей становится больше. По крайней мере, за последние три месяца открывали бизнес чаще, чем закрывали.

Владислав Щепов, председатель постоянной комиссии по экономике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предприниматели сейчас думают, переходить ли на новые виды деятельности, открывать ли новые виды деятельности. Им нужно разъяснять преимущества норм декрета, изменения в техническом регулировании, санитарных нормах. Поступают просьбы о дополнительных методических указаниях, дорожных картах по реализации норм декрета. Потому что он поднял фундаментальный пласт проблем, препятствий в развитии бизнеса.

Более 800 белорусских предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса

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