Бразильские танцы, батукада и атмосфера карнавала. Яркие моменты закрытия фестиваля урбан-арта Vulica Brazil
Новости Беларуси. Масштабные картины вместо серых стен, самбука на барабанах, яркие краски лета и все это с бразильским размахом. Сегодня, 10 августа, в Минске подводят итоги белорусско-бразильского фестиваля урбан-арта Vulica Brazil, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Танцы, модная ярмарка, пляжный футбол: как проходит закрытие фестиваля Vulica Brasil в Минске
За две недели стрит-артеры расписали несколько зданий. Впрочем, в 2019 году в фестивале приняли участие не только уличные художники, но и архитекторы, урбанисты, экологи, которые презентовали свои идеи по изменению городской среды.
С подробностями яркого бразильского праздника в центре Минска – наш корреспондент Григорий Азаренок.
Октябрьская сегодня была шумной как никогда. Здесь завершается фестиваль Vulica Brazil. После двухнедельного творческого поиска пришло время, что называется, отрываться.
Людской поток с самого утра не прекращался. Приходили целыми семьями. Активностей невероятно много. Любой желающий мог, например, почувствовать страсть бразильских танцев.
Корреспонденту СТВ преподали урок латиноамериканского танца на фестивале Vulica Brazil
Маргарита Стойко, преподаватель бразильского танца:
Это интересное времяпрепровождение. Можно найти друзей. Некоторые находят свою любовь. И просто общение.
После такого энергичного отдыха нужно обязательно подкрепиться. Выбор фудкортов был большой. И все – с изюминкой.
Специально к сегодняшнему дню готовились. Большие хот-доги с большой сосиской. Также у нас кофе бразильский есть.
«Для нашего видосика нужно много движухи». Виталий Карпанов на фестивале Vulica Brazil в Минске
Но что за бразильский фестиваль без карнавального шествия? Гвоздем программы стала знаменитая на весь мир батукада. Минчане остались в восторге.
Футбол, игры, танцы, соревнования. Трудно поверить, что все это уместилось в одной точке. Бразильские гости оказались в восторге от организации.
Тадэо Феррэйра, сотрудник парламента Сан-Пауло (Бразилия):
В Бразилии я занимаюсь организацией подобных мероприятий. И, как человек, имеющий подобный опыт, могу сказать, что в организационном плане здесь все серьезно. Атмосфера шикарная. Мне очень приятно ощущать себя здесь как дома.
Григорий Азаренок, СТВ:
Бразильский праздник будет продолжаться всю ночь и закончится только завтра в полдень. Поэтому запасаемся латиноамериканским кофе и гуляем до утра.
Кулинарные традиции Полесья. Чем угощают гостей на фестивале «Мотальския прысмаки» в Брестской области
Новости Беларуси. Дожинки – но не хлебные – справляют в эти дни в Ивановском районе Брестской области. Кулинарный фестиваль «Мотальския прысмаки» проводится в 10-й раз в гастрономической столице Беларуси – агрогородке Мотоль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные жители знают толк в аппетитных угощениях и, что самое главное, готовят не только для себя, но и для гостей. Говорят, в этом году душевной атмосферой прониклись больше 8 тысяч человек. Но говорят на празднике точно меньше, чем едят.
Корреспондент Петр Бутрим побывал на фестивале.
Петр Бутрим, СТВ:
Пожалуй, самый вкусный фестиваль белорусского Полесья, по традиции, располагается на главной улице деревни. Сегодня здесь негде яблоку упасть. А свой кулинарный талант во всей красе может показать любая хозяйка. Стоит только заглянуть во двор.
Долго готовилась ко встрече гостей и Зинаида Бартош. В соседних Тышковичах женщина всю свою жизнь трудилась акушером. Сегодня на столе все только из натуральных продуктов. И каждое блюдо приготовлено неспроста.
Зинаида Бартош, жительница агрогородка Тышковичи:
Когда-то в давние времена ходили встречать к пародихам, родильницам в отведки. Не было же такого богатства блюд, как сейчас. А просто было скромненько, аккуратненько. Варили горшок каши и в збанок наливали компот.
Жители Мотоля бережно хранят традиции и обычаи своих предков, в том числе гастрономические. На соседнем подворье собралась очередь. А как иначе, ведь в меню самый главный мотольский бренд – колбаса. В «кровянке» и «пальцепханой» местные хозяйки знают толк. А некоторые эксклюзивные рецепты и вовсе держат в строжайшем секрете.
Ольга Соболева, житель агрогородка Мотоль:
Все же надо делать с любовью. А передается из поколения в поколение потому, что были маленькие, бабушка делала, дед делал. Мы подрастали. Сало научилась солить. Когда-то хотелось бегать, а бабушка говорила: «Иди встань и смотри, а то замуж выйдешь и не будешь уметь готовить».
Дойти до конца улицы голодным нереально. Такой открытый формат праздника неслучаен. Шумные семейные застолья на этих улочках устраивали и сотни лет назад. «Мотальския прысмаки» напоминают старый добрый кирмаш, когда люди съезжались в большие деревни. О щедрости и хлебосолье мотолян до сих пор ходят легенды.
Елена Мотина, участница фестиваля (Латвия):
Я вообще первый раз в Беларуси. Море впечатлений, очень все нравится, люди замечательные, очень открытые.
Дегустации рыбных блюд, уникальных свадебных караваев, меда – чего здесь только нет. Аппетит гостей утоляют не только местные повара – широко представлены национальные кухни Украины, Польши, Латвии и Израиля. Еще шире география фольклорной составляющей фестиваля. В этом году – с африканским колоритом.
Лофти Тербауи, участник фестиваля (Алжир):
Мы будем исполнять алжирский национальный танец. У нас в стране была продолжительная война. В итоге мы победили. И хотим показать, что мы тоже свободный и независимый народ. Движения нашего танца символизируют борьбу с врагом. Но в конце выступления мы радуемся, что все ужасы закончились.
На этот раз открыли фестиваль масштабным шествием. Завершат самым большим в истории Мотоля накрытым столом. Однако наплыв гостей здесь не только в праздничные дни. Древнее белорусское местечко, где родился первый президент Израиля Хаим Вейцман, популярно среди туристов круглый год. Во многом благодаря тому, что сами жители не забывают свои кулинарные традиции и делятся ими со всеми.