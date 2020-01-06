«Будет сегодня очень хороший хоккей». На Рождественском турнире проходят матчи за выход в финал: у кого есть шансы
Новости Беларуси. Рождественский турнир любителей хоккея близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На «Чижовка-Арене» проходят полуфиналы.
Болельщики в ожидании разрешения главной интриги – кому же достанется приз Президента Беларуси. Команда главы государства сегодня, 6 января, также выйдет на лед.
Все подробности – у нашего корреспондента Екатерины Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Уже четвертый соревновательный день соревнований. Сегодня на Рождественском турнире проходят очень важные игры, потому что команды сражаются за путевку в финал.
В матче между командами России и Финляндии также решается, кто же из них окажется в финале. Счет после первого периода – 1:1. Напомним, команда России выигрывала наш турнир уже три раза.
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Всеволод Маковецкий, помощник менеджера команды России:
Я знаю, что в прошлом году тоже встречались Россия с Финляндией. Россия выиграла. Надеюсь, что и сейчас нам повезет: ребята приложат максимум усилий и будет победа! Выйдем в финал, я думаю, встретимся с Беларусью.
Конечно, хочется выиграть. Соперник тоже настроен очень серьезно. Я думаю, будет сегодня очень хороший хоккей.
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Кроме того, на льду малой «Чижовка-Арены» сегодня проходят также матчи. Но там ледовые баталии уровнем чуть поменьше – команды сражаются за места с 5 по 12-е.
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Сегодня вечером в 19.00 сборная Беларуси выйдет на лед. За путевку в финал наша сборная поборется с командой ОАЭ.
Подробнее – в видеоматериале.
Максим Шиманский: Игра команды Президента внушает уверенность, что Рождественский кубок останется в Минске
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Все подробности – у корреспондента Екатерины Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Вторая игра полуфиналистов состоится 6 января в 19 часов. Сборная Беларуси сыграет с командой хоккеистов из ОАЭ.
У нас в гостях эксперт, неоднократный участник турнира в составе команды Президента Беларуси Максим Геннадьевич Шиманский, исполнительный директор хоккейного клуба «Минск».
Как вам вообще атмосфера на играх и игра соборной Беларуси?
Максим Шиманский, исполнительный директор СК «Минск»:
Отличная атмосфера. Стоит отметить организацию этого турнира. Игра команды Президента внушает уверенность, что все-таки в этом году будет выполнена задача и Рождественский кубок останется в Минске.
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Екатерина Лихошапко:
В этом году очень много участников приехало. Думаю, среди них 100 % есть ваши друзья, знакомые. Может, успели увидеться, пообщаться с ними?
Максим Шиманский:
Действительно, это замечательная возможность пообщаться в рабочей обстановке с давно знакомыми парнями, с которыми пересекались где-то, в разных городах и странах. И при этом окунуться в атмосферу игры и радости. Очень приятно!
Екатерина Лихошапко:
К слову, на турнире дебютировала команда США. Как вам их игра?
Максим Шиманский:
Они показали приличную игру, приличный уровень. Действительно видно, что многие участвовали на самом высоком уровне. Искренне надеюсь, что эта команда и впредь будет принимать участие в Рождественском турнире и радовать нас своей игрой.