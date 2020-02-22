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C.C. Catch впервые прилетела в Беларусь: «Красивая страна, красивый город»

22.02.2020 - 17:13

Новости Беларуси. Королева диско и одна из самых ярких звезд европейской поп-сцены восьмидесятых. C. C. Catch впервые приехала в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пик популярности немецкой певицы пришелся на середину 80-х. Ее мелодичные зажигательные треки тогда взлетели на вершины хит-парадов и мгновенно покорили сердца миллионов поклонников по всему миру.

C. C. Catch, впрочем, остается кумиром сразу нескольких поколений и много гастролирует, но в белорусскую столицу приехала впервые. Пока фанаты ждут выступления, наша съемочная группа успела пообщаться с артисткой в аэропорту.

Си Си Кетч, певица:
Я очень рада побывать здесь и встретиться с белорусскими фанатами. Буду счастлива подарить им свою музыку.

Спасибо большое за приглашение! Красивая страна, красивый город. Жду с нетерпением шоу и встречи со зрителями. С большой любовью!

Чем поклонники удивляли певицу? Как популярность испытывает на прочность? Что нужно, чтобы добиться успеха на современной поп-сцене, и будут ли новые песни? Полную версию интервью с C. C. Catch смотрите на следующей неделе в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Люди в материале: C.C. Catch
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Гагарина, Киркоров, Максимова. Десять российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми

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Как выглядели бы популярные артисты, если бы были лысыми? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? Обычно актёры и певцы всегда очень ухоженные, а также у каждого есть свой стиль. 

Иногда звёзды специально резко меняют имидж, чтобы вызвать всплеск интереса у поклонников. Или просто потому что захотелось. Мы решили вспомнить знаменитостей, которые на время примеряли образ лысых. Что скажете, лучше с волосами или без? 

Олег Газманов 

Фото: instagram.com/oleggazmanov 

Юлия Высоцкая 

Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial 

Павел Прилучный 

Фото: instagram.com/bugevuge 

Полина Гагарина 

Лысая Полина Гагарина удивила поклонников новым образом 

Фото: instagram.com/gagara1987 

Иван Ургант 

Фото: instagram.com/urgantcom 

Мария Кожевникова 

Фото: instagram.com/mkozhevnikova 

Филипп Киркоров 

Фото: instagram.com/vshirokov 

Zivert 

Лысая певица Zivert поразила своих фанатов новым образом 

Фото: instagram.com/_zivert 

Дима Билан 

Фото: instagram.com/bilanofficial 

Полина Максимова 

Фото: instagram.com/annanevskaya 

Кстати, Максимова постриглась ради съёмок в сериале «257 причин, чтобы жить». 

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