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Чего ждут белорусы от предстоящего Послания Президента, и какие вопросы их волнуют?

24.04.2018 - 09:54

Новости Беларуси. Сегодня, 24 апреля, Президент Беларуси обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время Послания затрагиваются многие вопросы, волнующие общество, проблемы людей. Наши корреспонденты вышли на улицы и поинтересовались – а что волнует самих белорусов, и что они ждут от предстоящего выступления главы государства?

Горожане:


Хотелось бы, чтобы подняли вопрос по поводу учебников. Хотелось бы, чтобы они были написаны более доступным, простым языком. И проблему сокращения бюджетных мест во многих вузах.

Что делается в нашей стране для сохранения стабильности в свете последних геополитических событий во всем мире? Есть какая-то тревожная струна, беспокоит как неравнодушного гражданина нашей страны. Хотелось бы, чтобы у нас всё было спокойно и хорошо.

Молодежь после обучения не может найти работу – это очень неприятно. Особенно те, кто заканчивает мединститут. Они год работают, и все уходят. Никто не работает по профессии. Обидно.

Мне хочется услышать о политике строительства жилья. Может быть, будут изменены какие-то кредитные ставки, может быть будут добавлены какие-то льготы для молодежи, молодых специалистов.

Вопрос о заработной плате именно рабочих и служащих.

В Послании Президента хотелось бы услышать по поводу нас – студентов. Я, например, на первом курсе уже задумываюсь о том, куда нас отправят на распределение, будут ли свободные рабочие места, какие будут нам льготы предоставляться.

Выступление главы государства в Овальном зале будет транслироваться сегодня в прямом эфире на «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также в эфире национального радио. Начало – в 10.30. Телеверсия будет показана в вечернем эфире белорусских каналов.

Чего ждут белорусы от предстоящего Послания Президента, и какие вопросы их волнуют?

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