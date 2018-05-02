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«Человек работающий редко становится преступником». Александр Лукашенко на встрече с главой Федерации профсоюзов

02.05.2018 - 14:04

Новости Беларуси. Рост заработной платы, контроль цен и создание рабочих мест – эти темы сегодня, 2 мая, стали основными на встрече Президента с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства уверен: эти направления для ФПБ должны быть основными в работе. Особое внимание, конечно же, ценам. Президент поинтересовался результатами мониторинга, который проводит ФПБ в белорусских магазинах, а также ростом цен, если он есть. Александр Лукашенко привел в пример повышение стоимости проезда в электричках и поездах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Занятость, рост заработной платы, ценообразование. Это социальные проекты, можем так сказать, Президента. Не надо думать, что это некий популизм или не имеет ничего общего с экономикой. Я не требую заработной платы, как «зарплаты». Я хочу, чтобы эта заработная плата была людьми заработана. А для этого надо, чтобы производство функционировало как следует - эффективно.

Я очень просто объясняю вопросы занятости. Если мы не хотим, чтобы люди работали, не хотим им создать рабочие места, помочь, трудоустроить людей, значит, мы получим волну преступности. И придется платить гораздо больше, чтобы это снивелировать и это страшное явление убрать из нашего общества. Человек работающий редко становится преступником. Очень просто, много других моментов мотивации.

Что касается ценообразования. Я уже говорил на эту тему: у нас нет оснований для роста цен. И если кто-то двигает цены – необоснованно, неоправданно – это ради собственной наживы. Я это так воспринимаю. Там, где есть узкие места в ценообразовании, – мы их видим, мы их знаем. И если государственные органы и Правительство это не замечают, профсоюзы должны помочь.

Но в поле зрения эти три вопроса – это чисто профсоюзные вопросы. Если у нас будет здесь результат, то и профсоюзы будут в стране хорошими, и народ их будет воспринимать как следует.

Я просил профсоюзы жесточайшим образом подойти к вопросу контроля за ценообразованием в магазинах и произвести анализ. Если цены растут – за счет чего?

Вы мне доложили перед встречей нашей, что и на транспорт, и на прочее растут цены. И правильно замечено. У нас же в электричках ездят небогатые люди, поэтому откуда это? И вы должны здесь очень жестко проводить эту линию. Не хватает власти – информируйте меня, но эти вопросы должны быть под контролем.

Напомним, Федерация профсоюзов контролирует цены в белорусских магазинах с мая 2017 года. Эта инициатива была поддержана Президентом.

Отдельно на встрече рассмотрели изменения в структуре профсоюзов, которые сейчас происходят. Это создание новых первичек и реформирование системы в целом. Президент также поинтересовался, как Федерация профсоюзов Беларуси развивает сегодня сотрудничество с Международной организацией труда.

«Человек работающий редко становится преступником». Александр Лукашенко на встрече с главой Федерации профсоюзов

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