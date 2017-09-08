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Человек в маске ночью убил девушку ножом возле школы в Минске

08.09.2017 - 13:51

Новости Беларуси. Ночью 8 сентября в Минске на территории одной из столичных школ был найден труп девушки с многочисленными ножевыми ранениями.

По информации МВД, школа находилась в Московском районе Минска. Сыщики установили, что к двум девушкам – 28 и 29 лет – подошел мужчина в маске. Он оказался знакомым с одной из девушек – они поговорили некоторое время и мужчина ушел.

Вскоре он вернулся и ударил ножом подругу девушки. Пострадавшая побежала за помощью к школьному вахтеру, а в это время нападавший начал наносить десятки ударов ножом своей знакомой. Из-за многочисленных ран женщина скончалась.

Сотрудники уголовного розыска и РУВД Московского района в течение трех часов задержали преступника.

Им оказался 22-летний молодой человек, которые ранее привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте и за уклонение от призыва на воинскую службу.

Нападавший был задержан в одном из домов, расположенных недалеко от места престпуления.

Причины и мотивы нападения устанавливаются.

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