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Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ

16.04.2018 - 22:32

Новости Беларуси. Что сегодня связывает Минск и Кишинев, и какие совместные проекты готовят стороны? Ответы для программы Новости «24 часа» на СТВ искала Виктория Ходосок.

Тесные отношения между Беларусью и Молдовой поддерживаются на самом высоком уровне. Это уже четвертый официальный визит Александра Лукашенко в Кишинев. Впервые сюда белорусский лидер приезжал осенью 1995, во второй раз – в 2009 для участия в заседании Совета глав государств СНГ, и в третий – в 2014.

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Белорусско-молдавский товарооборот в 2017 году составил 200 миллионов долларов. Задача – увеличить вдвое, экономические интересы у стран взаимные. Сегодня в Беларуси работает два десятка предприятий с молдавским капиталом. В Молдове – с белорусским – их почти 90.

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В том числе налажена сборка белорусских тракторов и троллейбусов. По кишиневским улицам ездит уже около 300 машин. Их выпуск в 2018 году увеличат вдвое. Кстати, половина троллейбусов – совместный монтаж.

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Белорусский экспорт в Молдову в 2017 году вырос на 13,3%, до 133,5 миллионов долларов. Импорт немного сократился – на 0,8 %.

В основном в Молдову мы поставляем нефтепродукты, технику и изделия из дерева. Основные статьи импорта – фрукты, вина, лекарства.

Расширять сотрудничество страны намерены во многих сферах. Например, в сельском хозяйстве. Обсуждается проект строительства по белорусским технологиям молочно-товарного комплекса.

В Молдове действует более 60 представительств и дистрибьюторов белорусских предприятий.

Беларусь и Молдову давно связывают еще и тесные культурные отношения. Так, в Кишиневе открыт центр белорусской культуры. А в Минске летом проводятся дни культуры дружественной нам страны.

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Отметим, что в Беларуси проживает около 5000 этнических молдаван.

Что сегодня связывает Беларусь и Молдову? Репортаж СТВ

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