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Что стало с усадьбой «электрического человека» в деревне Наднеман?

25.04.2018 - 18:59

Новости Беларуси. В честь человека, который опередил свое время. Реконструкция усадьбы белорусского ученого Якуба Наркевича-Йодко на Узденщине возобновится в мае, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работы в деревне Наднеман проходят с помощью собственника, волонтеров, местных краеведов. Финансовую поддержку оказал международный благотворительный фонд.

В планах создать музей-лабораторию и научно-образовательный центр, где можно будет попробовать себя в качестве естествоиспытателя.

Подробнее – в видеоматериале.

Что стало с усадьбой «электрического человека» в деревне Наднеман?

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