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Что такое юань, капитализация и доход: уроки финансовой грамотности для школьников от «Белагропромбанка»

12.01.2017 - 22:05

Новости Беларуси. Финансовая грамота для школьников. «Белагропромбанк» продолжает национальную образовательную акцию. Всего в 2016 году более сотни тысяч пятиклассников познакомились с азами мира экономики. 12 января мастер-класс с конкурсами и подарками прошел в колодищанской средней школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока София планирует отдельное проживание, ее одноклассники решают, как прибыльно инвестировать излишки карманных денег. С подсчетами пятиклашкам помогают практикующие экономисты – сегодня в Колодищанской школе мастер-класс по финансовой грамотности.

Что такое юань, капитализация, доход (или как его получать) – такие уроки проводит «Белагропромбанк».

Михаил Дубровский, первый заместитель начальника филиала ОАО «Белагропромбанк» – минское областное управление:
Детям нужно знать, что такое банк, финансы, в век информации дети должны понимать основные ориентиры, принимать правильные решения, чтобы было легче адаптироваться в социальной среде.

Акция «Белагропромбанка» проходит уже третий год. За это время финансовый ликбез заглядывал в тысячи школ во всех уголках Беларуси. А основы непростой науки усвоили более 200 тысяч пятиклассников. Для каждого из них личная настольная книга – «Твае першыя фінансы». Сегодня такой красочный «Экономикс» на белорусском языке попадет в портфели еще сотни учеников.

Валентина Великоселец, директор колодищанской средней школы:
Книги очень грамотно составлены, продуманы. Они учитывают возрастные особенности учеников, яркие и доступные. Языком, который понятен детям, раскрывают сложные финансовые вопросы, понятия и термины.

Пособие в школе пришлась кстати: финансовая грамотность уже есть в расписании ребят. Основам обращения с деньгами и способам их экономии их учат на факультативной основе.

К финансовому просвещению присоединился и «Белагропромбанк».

К слову, «Белагропромбанк» стал выбором каждого пятого белоруса. И среди клиентов даже самые маленькие – в «Белагропромбанке» можно сделать вклад для ребенка.

Что такое юань, капитализация и доход: уроки финансовой грамотности для школьников от «Белагропромбанка»

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