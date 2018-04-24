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Государство для народа: каким видят его студенты БГУ?

24.04.2018 - 20:12

Новости Беларуси. В Послании Президент четко дал понять, что главной целью в нашей стране остается построение государства для народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, что делать это – молодым. И именно 24 апреля будущие профессионалы своего дела из уст Президента узнали много важных моментов о настоящем и будущем Беларуси.

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Полина Макаренко, студент:
Для меня было важно услышать, что экономика Беларуси растет. Тем самым наше государство делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса. Для меня это актуально, так как я будущий специалист по социальным коммуникациям.

Ангелина Занько, студент:
Сегодня очень много говорилось о нашем Парке высоких технологий. И я считаю, это то, что нам действительно необходимо развивать. То, что для нас действительной станет приоритетной отраслью развития – это IT-сфера.

Диана Пугачева, студент:
Для меня было важно услышать о проблеме мировой безопасности и пути решения этой проблемы. О сотрудничестве с другими государствами. Потому что хочу жить в свободной независимой стране.

Государство для народа: каким видят его студенты БГУ?

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