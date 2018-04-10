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«Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю». В Минске с 90-летием поздравили двух сестёр, ветеранов Великой Отечественной войны

10.04.2018 - 23:44

Новости Беларуси. С юбилеем! Во Фрунзенском районе 10 апреля поздравили с 90-летием ветеранов Великой Отечественной войны, героев социалистического труда и почетных жителей района Раису Кублицкую и ее сестру Зою Русак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женщины-близнецы вместе прошли нелегкий жизненный путь. Во время войны работали в госпитале, а после – в промышленности и сельском хозяйстве: Раиса Владимировна в колхозе выращивала лен, а Зоя Владимировна 36 лет отдала автомобильному заводу.

Зоя Русак, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы ушли на фронт, 15 лет нам было. Ушли с сестрой.

У нас шесть детей, пять у нас ушли в армию. Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю.

Артем Цуран, глава Администрации Фрунзенского района:
Люди всю жизнь посвятили себя обычному человеческому труду на благо, прежде всего, нашей страны, на благо нашего города, на благо нашего района.

Это тот потенциал наш районный, который мы должны использовать и в патриотическом, и в трудовом воспитании с нашими молодыми людьми.

Теплые поздравления юбиляры услышали от руководства района, представителей БРСМ и ветеранской организации. Самым важным и дорогим подарком для энергичных минчанок стало внимание и уважение молодого поколения.

«Чтоб дети никогда не видели, что выпало на нашу долю». В Минске с 90-летием поздравили двух сестёр, ветеранов Великой Отечественной войны

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