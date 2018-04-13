«Цмокі» уступили «Химкам» на последней секунде. Репортаж СТВ о том, как это было

Новости Беларуси. Минские «Цмокі» продолжают борьбу за место в плей-офф Единой лиги ВТБ. 12 апреля «драконы» на домашнем паркете принимали баскетболистов подмосковных «Химок», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности в видеоматериале.
Новости Беларуси. Минские «Цмокі» продолжают борьбу за место в плей-офф Единой лиги ВТБ. 12 апреля «драконы» на домашнем паркете принимали баскетболистов подмосковных «Химок», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробности в видеоматериале.
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