«Цмокі» уступили «Химкам» на последней секунде. Репортаж СТВ о том, как это было

Новости Беларуси. Минские «Цмокі» продолжают борьбу за место в плей-офф Единой лиги ВТБ. 12 апреля «драконы» на домашнем паркете принимали баскетболистов подмосковных «Химок», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности в видеоматериале.