﻿ Цвета, по которым узнают белорусов. О значении государственных символов – репортаж СТВ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Цвета, по которым узнают белорусов. О значении государственных символов – репортаж СТВ

13.05.2018 - 18:36

Новости Беларуси. Торжества в честь Дня Государственного герба и флага проходят в разных уголках Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске они состоялись на площади Государственного флага. В столице молодёжные лидеры раздавали прохожим красно-зелёные ленточки.

«Это очень почётно». На площади Государственного флага в Минске приняли в пионеры, БРСМ и «Белую Русь»

Ритуал для каждого из них – с личным подтекстом. Чтобы получить пионерский галстук потребовалось много усилий: благотворительность, помощь ветеранам, поэтому для них он больше чем просто часть гардероба.

Отмечать этот день на площади флага в Минске уже традиция, которая символизируют преемственность поколений и дань уважения символам.

Александр Лучонок, СТВ:
На улицах города молодежь раздает вот такие красно-зеленые ленточки. У большинства белорусов они ассоциируются с национальным флагом. А цвета символизируют пролитую кровь и любовь к жизни.

У многих, к слову, красно-зеленое сочетание ассоциируется исключительно с патриотизмом. Например, Свтелана Ладутько своему сыну Богдану это чувство прививает с детства.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

Светлана Ладутько:
Это мои любимые цвета. Красный и зеленый я люблю эти цвета. Когда я вижу эти ленточки – все, это Беларусь!

Символы независимости Беларуси определил народ на референдуме 23 года назад. Тогда, предложенные варианты герба и флага, поддержали более 75% белорусов.

Марина Елинская, ведущий референт Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:
Государственная символика Республики Беларусь, с одной стороны, несет в себе очень большой потенциал. Красный – это власть, сила, любовь. Белый, который присутствует также на Государственном флаге, – это чистота, чистые помыслы людей. Зеленый цвет – это свобода, независимость.

Цвета, по которым узнают белорусов далеко за пределами страны, также символизируют целостность государства, народное единство взглядов на независимость страны.

Цвета, по которым узнают белорусов. О значении государственных символов – репортаж СТВ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж
В Беларуси 13 мая – День Государственного герба и флага
В Беларуси 13 мая – День Государственного герба и флага
Александр Лукашенко: «Герб, флаг и гимн – это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики»
Александр Лукашенко: «Герб, флаг и гимн – это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики»
«Государственная символика сложна и многозначна»: Беларусь готовится отметить День герба и флага
«Государственная символика сложна и многозначна»: Беларусь готовится отметить День герба и флага
Изображение носит иллюстративный характер
Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём Государственного герба и Государственного флага
Что скрыто в цветах и узорах белорусского герба и флага?
Что скрыто в цветах и узорах белорусского герба и флага?
Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула
«А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства»
Все новости по теме Герб и флаг Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru