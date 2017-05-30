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Цветная 3D-ручка и самодельный робот: чем занять ребенка летом в Борисове

30.05.2017 - 17:41

Новости Беларуси. Школа закончилась, каникулы начались, а вместе с ними – головная боль у родителей: куда устроить ребенка на лето. Сотрудники Борисовской районной библиотеки приглашают в Интерактивный детский центр образования и досуга «Росток». Его открыли на базе библиотеки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А там целый ряд творческих лабораторий. Причем, как для здоровых детей, так и для детей с ограниченными возможностями. Специалисты уверяют: найдут занятие по душе для каждого.

Светлана Щербо, ведущий методист Борисовской центральной районной библиотеки им. И.К.Холодеева:
Тематические лаборатории конструирования, электроники и основ программирования, лаборатория творчества и техники, где детки могут создавать какие-то изделия в различных техниках. Также досуговая зона: театральная зона, кукольный спектакль и куклы-перчатки и «Вандроўны чамаданчык».

Порисовать цветной 3D-ручкой и даже поуправлять самодельным роботом. Легко! А скоро «Росток» предложит английский язык для детей 5-8 лет. Занятия бесплатные. Все каникулы интерактивный центр будет работать по общему расписанию работы библиотеки.

Цветная 3D-ручка и самодельный робот: чем занять ребенка летом в Борисове

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