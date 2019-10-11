Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»
Новости Беларуси. Предотвратить гонку вооружений в космосе и принять Декларацию о стратегическом сотрудничестве в экономике. Туркменистан принимает саммит СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти минуты главы государств встречаются в узком составе. Президенты обмениваются мнениями о взаимодействии между странами Содружества, определяются с датой проведения очередной встречи Совета глав государств и председательством в СНГ на будущий год.
Среди дополнительных вопросов – совместное заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе. В повестке широкого формата – Декларация об экономическом сотрудничестве, Конвенция о передаче исполнения наказаний не связанных с лишением свободы, борьба с терроризмом.
Какие вопросы обсудят на саммите СНГ в Ашхабаде с участием Александра Лукашенко?
Не до конца согласован вопрос о совместном противодействии коррупции. У каждой стороны свои мнения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей
Мы поддерживаем активизацию сотрудничества по ключевым направлениям. В области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестициях и торговле.
Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами. Дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств.
Фактически вышли на завершающую стадию подготовки Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Считаю, что ее нужно дополнить конкретными прорывными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста.
В рамках саммита ожидаются и двусторонние встречи. Александр Лукашенко провел переговоры с лидером Туркменистана. У Минска и Ашхабада взвешенные и позитивные отношения.
Товарооборот между нашими странами начинает постепенно расти – лучшие показатели были достигнуты шесть лет назад благодаря экспорту белорусских строительных услуг. Сейчас в Туркменистан мы продаем технику, лекарства и продовольствие.
Главы государств рассмотрели стратегию экономического развития стран СНГ до 2030 года
Новости Беларуси. В СНГ появилась стратегия экономического развития до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту программу рассмотрели главы государств на саммите в Ашхабаде. В своей речи наш Президент призвал беречь фундаментальные ценности Содружества – отношение к Великой Победе и не торопиться с категорическими выводами по Украине.
В узком составе президенты обсудили также инициативы официального Минска о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности, о борьбе с киберпреступностью. Многие лидеры поддержали портфель экономических инициатив Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предлагаю поручить Исполкому совместно с правительствами еще раз поработать над этой темой и внести соответствующие предложения. Важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование зоны свободной торговли.
Мы заинтересованы в скором завершении работы над проектом Соглашения о свободной торговле услугами. Использование потенциала этого сектора отвечает интересам всех государств Содружества. Но надо признать, что процесс подготовки соглашения на экспертном уровне неоправданно затянулся. Думаю, целесообразно установить жесткие временные рамки для окончательной доработки документа
На саммите Александр Лукашенко провел переговоры со многими коллегами. Обстоятельная встреча состоялась с президентом Туркменистана. Отношения между странами с многолетней историей и будут развиться. Сейчас в Туркменистан мы продаем технику, лекарства и продовольствие. Оказываем образовательные услуги. Товарооборот между нашими странами начинает постепенно расти – лучшие показатели были достигнуты шесть лет назад благодаря экспорту белорусских строительных услуг.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Главы государств, будучи погруженными в состояние по проекту Гарлыкского горно-обогатительного комбината, руководителям межправительственных групп поручили разработать дорожную карту возможных путей решения накопившихся проблем на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. Мы по результатам наработок в конце года в ходе личной встречи глав государств проинформируем о путях решения накопившихся вопросов.
В 2020 председательство в СНГ переходит Узбекистану. Приблизительно через год в Ташкенте состоится очередной Саммит, а неформальная встреча лидеров стран СНГ – этой зимой в Санкт-Петербурге.