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День Победы в Минске: афиша праздничных мероприятий

08.05.2019 - 14:56

Новости Беларуси. Основные торжества в честь Дня Победы по традиции пройдут в Минске – запланировано более 80 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программу откроет возложение венков и цветов к монументу Победы. Далее праздник переместится ко Дворцу спорта.

На открытой площадке у фонтана соберутся силачи. Проверить богатырскую силу сможет любой желающий.

В полдень на сцену выйдут творческие коллективы. Эстафету подхватят ретро-группы в Верхнем городе, а завершится музыкальный вечер большим концертом на площади Победы в сопровождении Президентского оркестра.

Ярмарки и выездная торговля развернутся на «Чижовка-Арене», в парке Павлова, у Комаровского рынка, в Троицком предместье и ещё на шести площадках.

Метро и общественный транспорт вечером будут ходить чаще. А вот улицы в районе площади Победы будут перекрывать. Следите за информацией ГАИ.

Кульминацией Дня Победы станет грандиозный салют. Его дадут с шести огневых позиций.

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