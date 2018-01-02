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Депутаты предлагают ввести «пасведчанне суайчынніка» для выходцев из Беларуси

02.01.2018 - 16:09

Новости Беларуси. Белорусские депутаты хотят ввести «пасведчанне суайчынніка» для выходцев из Беларуси, которые живут за рубежом, и их потомков.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерия Воронецкого. 

По его словам, «пасведчанне» не нужно сравнивать с картой поляка или другими документами подобного плана. Смысл документа в том, чтобы объединить выходцев из Беларуси.

Валерий Воронецкий:
Идея заложена другая. Она в том, чтобы укрепить духовную связь выходцев из Беларуси с исторической Родиной.

Планируется, что у владельца «пасведчанне суайчынніка» будет возможность посещать Беларусь без визы.

Депутаты отправили свои предложения в различные ведомства.

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