Детское «Евровидение-2019». Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова
Новости Беларуси. На детском «Евровидении-2019», которое пройдет 24 ноября в Гливице, Беларусь представит 14-летняя Елизавета Мисникова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не первая попытка Елизаветы представить страну на «Евровидении», и вот у нее получилось. На песенном конкурсе минчанка исполнит русскоязычную композицию «Пепельный». Девочка обожает творчество Рианны, а сама профессионально музыкой занимается последние пять лет.
Корреспондент СТВ Ксения Худолей весь день провела за кулисами национального отбора, а во время репетицией пообщалась с конкурсантами, среди которых и Елизавета Мисникова. В кратком интервью артистка, теперь уже победительница национального отбора на детское «Евровидение-2019», рассказала, что даже если не одержит победу, сделает все возможное, чтобы запомниться зрителю как суперская девченка (здесь подробнее).
Что происходило за кулисами конкурса буквально за час до объявления результатов, рассказала наш корреспондент.
Ксения Худолей, корреспондент:
Гала-концерт национального отбора на детское «Евровидение-2019» в самом разгаре. Совсем скоро мы узнаем, кто 24 ноября станет голосом Беларуси на музыкальном форуме в Польше.
Участники поднимаются на сцену, оставив за ее пределами волнение и свои группы поддержки. Придать уверенности и сил юным артистам пришли их друзья и родные.
Выходили на сцену участницы в заранее определенном порядке. Жеребьевка позволило кому-то пораньше выступить, а другим дала больше времени на подготовку. До начала концерта мы узнали, с какими мыслями девчонки шли в музыкальный бой.
Группа Monkey Tops, участницы национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Сцена очень классная! Мы на «Евровидении» первый год, и вот пока что эта сцена самая лучшая. Она такая масштабная, яркая, она заряжает. Все номера, все десять участников на этой сцене будут смотреться индивидуально и круто.
София Рустамова, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Сейчас никакого волнения нет, но я думаю, что перед самым выступлением оно будет.
Группа «Зефир», участницы национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Сцена очень красивая, очень удобно на ней танцевать, петь, звук очень хороший. И мы очень настроены на победу.
Я считаю, нужно энергетический дать посыл телезрителю. Также это зависит от самого телезрителя – кто ему понравился, за того он и отдаст голос. Поэтому нужно максимально понравится телезрителю.
Поддержать участниц с ностальгией пришел победитель прошлогоднего национального отбора Даниэль Ястремский. Он как никто понимает это чувство волнения перед выступлением.
Даниэль Ястремский, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2018»:
Чувство ностальгии очень большое, и очень хочется вернуться в эту атмосферу, в эти все переживания, суету. Но это уже не вернуть.
Думаю, что все участники тоже переживают, как и я в прошлом году, это абсолютно нормальное явление. Желаю всем участникам удачи, и думаю, что у каждого из них все получится.
Одну из песен, которые сегодня звучали на сцене, скоро услышат и другие 18 стран-участниц детского «Евровидения-2019».
В финале только девочки. Рассказываем, что происходит за кулисами нацотбора на детское «Евровидение-2019»
Новости Беларуси. Национальный отбор на участие в детском Евровидении выходит на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Имя представителя нашей страны на престижном песенном конкурсе станет известно уже 20 сентября вечером. Кстати, в финале нацотбора исключительно девочки. В эти минуты они готовятся к выходу на сцену. Как настроены юные артистки? Чем будут покорять профессиональное жюри и телезрителей?
На прямую связь со студией вышла корреспондент Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Главная интрига национального отбора на детское «Евровидение-2019» разрешится совсем скоро. В десять вечера участники поднимутся на сцену. Имя того, кто представит нашу страну на международном форуме в Польше 24 ноября, будет известно в полночь.
Победителя национального отбора выберут зрители и профессиональное жюри. Закончился финальный прогон, участники готовятся к выступлениям. Здесь, за пределами сцены, их ждут родители, друзья и вокальные тренеры и все, кто пришел поддержать конкурсантов.
– Здравствуйте, кого поддерживаете?
– Мы поддерживаем Арину Пехтереву, номер девять.
– Расскажите, что нужно говорить ребенку (уже не ребенку, взрослому исполнителю), чтобы не было волнения, чтобы все получилось?
– «Арина, делай то, что надо, и будь что будет».
– Расскажите, что еще приготовили?
– Мы приготовили еще нашу кричалку.
Интересно, что за право представить Беларусь на детском «Евровидении-2019» сегодня поборются исключительно девочки, их десять. Впрочем, многие юные артистки поднимутся на сцену нацотбора уже не впервые. Например, Мария Жилина бьет все рекорды: она выступает на национальном отборе в четвертый раз.
Мы узнали у конкурсанток, какие цели они ставят перед собой. И, конечно, пообщались со звездными гостями.
Мария Жилина, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Я понимаю, что меня смотрят люди – те, которые меня поддерживают, которые меня любят. Например, мои родные. И из-за этого я не волнуюсь, я беру себя в руки и выступлю достойно.
София Хролович, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Всегда перед выступлением нужно вспомнить свои все ошибки. Меня все поддерживают, я себя настраиваю позитивно. Я с друзьями провожу время, и мне весело.
Елизавета Мисникова, участница национального отбора детского конкурса «Евровидение-2019»:
Моя цель – прекрасно выступить, чтобы меня запомнили. Даже если я не одержу победу, чтобы обо мне вспоминали, чтобы смотрели, какая крутая девчонка выступала, вообще суперская. Это самая главная для меня цель. И самое главное – это кайфануть на сцене.
Юзари, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2015»:
Гэта новы ўзровень для кожнага. І асабіста для тых, хто ўпершыню ўдзельнічае у нацатборы. Таму хочацца пажадаць поспехаў і зрабіць свой вынік для сабе самаго.
Александр Миненок, представитель Беларуси на детском конкурсе «Евровидение-2016»:
Самое главное – чтобы они не напрягались на данный момент. Им надо сейчас расслабиться, чтобы они напряглись в самый последний момент, когда уже выходили на сцену. Чтобы они сейчас не перенапряглись и не выдали всю энергию на репетиции.
Это уже добрая традиция, когда участники и финалисты взрослого и детского «Евровидения» прошлых лет приезжают поддержать конкурсантов этого года. Им, безусловно, будет чем поделиться с новичками, ведь юные белорусы участвуют в конкурсе песни с 2003 года, то есть с момента его основания. За это время было подано более 800 заявок на участие.
Беларусь дважды становилась хозяйкой детского «Евровидения». В 2018 году мы собрали рекордное количество участников – 20 стран.
Ксения Худолей:
В этом году официальный слоган международного форума – «Поделись радостью».