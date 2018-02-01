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Директор коммерческой организации по торговле морепродуктами подозревается в неуплате налогов на сумму 245 тысяч рублей

01.02.2018 - 13:33

Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО по торговле морепродуктами. Мужчину, который также является учредителем предприятия, подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщает УСК по Минску, руководитель реализовывал товар за наличные деньги в магазины и столичные рестораны. По информации КГК, у предпринимателя неофициально закупали продукцию более 60 субъектов хозяйствования.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по г. Минску:
Согласно полученным в ходе проверки сведениям, подозреваемый реализовывал продукцию за наличный расчет в магазины и столичные рестораны. Впоследствии вырученные средства не отражались в бухгалтерском учете. Таким образом руководитель общества в период с января 2015 года по июль 2017 года умышленно занижал налоговую базу, в результате чего уклонился от уплаты сумм налогов на сумму более 245 000 рублей.  

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. С задержанным работают следователи, на его собственность наложен арест.

Фото: УСК по Минску

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