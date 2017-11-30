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Для работы – личный кабинет: Крупская библиотека открыта после ремонта

30.11.2017 - 20:00

Новости Беларуси. Крупская библиотека имени Янки Купалы открыла двери для книголюбов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение нескольких лет учреждение занимало этаж в Доме культуры, потом ютилась в одном помещении с детской библиотекой.

И вот после капитального ремонта перебралась в обновленное здание, ставшее домом для более чем 25 тысяч книг. Посетители уже оценили залы с современным оборудованием и новыми услугами. Одна из них – возможность работы в личном кабинете.

Татьяна Мельник, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Крупского райисполкома:
Эта комната, которая позволяет человеку погрузиться в свою работу, не отвлекаться на внешние раздражители. Любой желающий, у которого нет возможности поработать за компьютером, студентам написать курсовую работу, мы предоставляем такую возможность, но с нашим компьютером, выходом в интернет.

В библиотеке будет комфортно и людям с ограниченными возможностями.

Все дверные проемы расширены, предусмотрен специальный санузел и пандус с поручнями на входе.

Для работы – личный кабинет: Крупская библиотека открыта после ремонта

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