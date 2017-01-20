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Для создания БКА-2 будут привлечены частные инвестиции

20.01.2017 - 13:30

Новости Беларуси. Второй спутник дистанционного зондирования Земли Беларусь создаст с привлечением частных инвестиций. По своим характеристикам он будет в четыре раза лучше предшественника.

Космический аппарат создают на основе той же платформы, что и первый, с рядом усовершенствований и новым телескопом.  

Его эксплуатация позволит создавать  топографические навигационные карты в масштабе 1 к 10 тысячам.

Запуск БКА-2 намечен на конец 2019 года с космодрома «Восточный» в России.

Работа над его созданием уже ведётся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Сергей Золотой, директор научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:
Аппарат решает задачи не только гражданские, можно говорить о целом спекторе задач, связанных с экологической безопасностью, продовольственной безопасностью. Средства позволяют оценивать экологические угрозы, пожары, и наводнения. 

Для создания БКА-2 будут привлечены частные инвестиции

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