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Дневник Минского полумарафона: что рассказывает о забеге Вадим Девятовский

09.09.2017 - 18:28

Новости Беларуси. 10 сентября в 10 утра стартует Минский полумарафон. Забег состоится на три дистанции – 5,5, 10, 21,1 километра. Маршрут забега пройдет в самом центре города.

В полумарафоне примут участие более 30 тысяч человек. Он приурочен к юбилею Минска – городу исполнилось 950 лет.

День города Минска-2017

Дневник подготовки к полумарафону на своих страницах в социальных сетях ведет председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Он рассказывает о прошедших тренировках и знакомит с некоторыми участниками забега.

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Менее, чем за сутки до Минского полумарафона, мы собрали некоторые посты Вадима Девятовского о забеге в одном материале.

«Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижнкова на свой странице в Instagram поделилась с подписчиками фото с Вадимом Девятовским и написала, что он лично контролирует процесс выдачи стартовых пакетов на Минском полумарафоне.  «Стараниями этого человека в воскресенье Минск будет бежать:) И это круто».

Фото: instagram.com/volgena

 

Фото: facebook.com/vadim.devyatovskiy
instagram.com/vadim_devyatovskiy. «Медали нашего Минского полумарафона 2017! Каждый участник получит вот такую красивую медаль за преодоление своей дистанции! Вам они нравятся? 10 сентября встречаемся!»
Фото. instagram.com/vadim_devyatovskiy. «Медали нашего Минского полумарафона 2017! Каждый участник получит вот такую красивую медаль за преодоление своей дистанции! Вам они нравятся? 10 сентября встречаемся!»
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