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До +23°C: с 28 апреля в Беларуси начнётся потепление

27.04.2018 - 13:19

Новости Беларуси. 28 апреля в Беларуси по юго-западу ожидается до 23°C.  

Как сообщает Белгидромет, в субботу в республике прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.  

Ветер ожидается западный с переходом на южный к ночи. Днём скорость ветра достигнет 4-9 м/с, по западу страны могут быть порывы до 12 м/с.  

Ночью столбик термометра опустится до +1… +7°C. Днём потеплеет до +14… +20°C, по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +21… +23°C.  

Настоящее лето начнётся в воскресение.  

С 29 апреля температура воздуха будет достигать +27°C – подробнее здесь.  

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