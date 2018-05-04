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До 30 дней могут сократить безвизовый режим между Беларусью и Китаем

04.05.2018 - 16:55

Новости Беларуси. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно может быть подписано уже до конца 2018 года.

Эксперты прорабатывают срок до 30 дней. Для этого у стран есть хорошая база.

Сегодня наши туристы могут без специальных формальностей ездить на китайский остров Хайнань, безвизовая политика действует и с Гонконгом. Въездной документ также не нужен белорусам при поездке в КНР менее чем на 5 дней, а также дипломатам и тургруппам.

Отмена визового режима станет подспорьем для развития туризма и бизнеса. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике

Во время встречи китайские журналисты затронули немало тем. Все они касались разных сфер. Интересовали в том числе вопросы экономики. Так, Беларусь намерена выйти на более результативное инвестиционное сотрудничество с Китаем. Прорабатываются проекты по созданию совместного инвестиционного фонда с капиталом в 50 миллионов долларов. Наша сторона также высказала намерение о сближении инициативы «Один пояс – один путь» с ЕАЭС.

Чжэнь Та Цинь, журналист (Китай):
Я доволен результатами разговора: он был абсолютно открытым и искренним. В нем были освещены все основные направления белорусско-китайского сотрудничества. Когда я вернусь в Китай, напишу подробный материал об этом.

Фу Миньджин, журналист издательства «Жэньминь Хуабао»:
Я много лет не была в Минске. Было глубокое впечатление. Много лет прошло. Второй раз приехала и заметила поразительные перемены: много высоких домов, скоростных дорог и много машин.

До 30 дней могут сократить безвизовый режим между Беларусью и Китаем

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