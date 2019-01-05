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«Думаю, что неплохо сегодня играли»: игрок сборной Беларуси после спарринга с олимпийской командой России

05.04.2019 - 23:23

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела 5 апреля на «Чижовка-Арене» первый из двух запланированных спаррингов с олимпийской командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости по разу забросили в первом и втором периодах. Наши хоккеисты благодаря точному броску Лисовца в начале третьей двадцатиминутки сократили отставание, но спасти матч не сумели. Россияне отличились еще два раза – 4:1 в их пользу.

Максим Сушко, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Я думаю, что неплохо сегодня играли, потому что первая игра, в принципе, более-менее полным составом. Я думаю, что нам нужно работать над реализацией моментов, потому что с такими соперниками, как Россия, их в принципе, наверное, не может быть очень много. Когда не реализовываешь моменты, которые у нас были, очень тяжело потом приходится.

6 апреля на льду «Чижовка-Арены» команды встретятся вновь. Начало игры в 17:00.

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