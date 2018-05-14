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«Двое ребят находятся в тяжёлом состоянии». Врач – о пострадавших в ДТП в Каменецком районе детях

14.05.2018 - 11:02

Новости Беларуси. Двое детей из Украины, пострадавших в ДТП на трассе Каменецкого района, все еще остаются в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако медики говорят, что наблюдается положительная динамика. Здоровье еще четверых врачи оценивают как удовлетворительное. В общей сложности в двух реанимационных отделениях Брестской областной больницы находятся 6 человек. Накануне сюда была направлена и бригада медиков из Минска. Врачи работали до позднего вечера.

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Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной больницы:
Травма головного мозга, грудной клетки, живота, переломы конечностей. Пока все развивается по плану выздоровления. Но двое ребят находятся в тяжелом состоянии, поэтому прогнозы пока сложно строить.


В Брест сегодня утром приехали родители и близкие пострадавших в ДТП детей. Напомню, накануне детская футбольная команда из Украины попала в аварию. Один ребенок погиб. Сейчас детям оказывается вся необходимая помощь. Ситуация на контроле министра здравоохранения.

«Двое ребят находятся в тяжёлом состоянии». Врач – о пострадавших в ДТП в Каменецком районе детях

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