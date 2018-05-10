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ЕБРР прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 году на 3%

10.05.2018 - 11:19

Новости Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Ожидаемый показатель на 2018 год – плюс 3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на один пункт больше, чем в предыдущем прогнозе. В опубликованном докладе финансовой структуры констатируется, что за первые три месяца этого года ВВП Беларуси вырос больше, чем на 5 %. По мнению экспертов банка, положительная динамика сохранится, и в 2019 национальная экономика тоже будет на траектории роста.

ЕБРР прогнозирует рост белорусской экономики в 2018 году на 3%

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