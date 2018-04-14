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«Естественно, растет уровень с каждым годом». Команда Президента 9 раз выиграла Республиканские соревнования по хоккею среди любителей

14.04.2018 - 16:57

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента 14 апреля в девятый раз стала победителем Республиканских соревнований среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во втором матче финальной серии команда главы государства обыграла на льду «Чижовка-Арены» хоккеистов Минской области со счетом 6:2. На счету Александра Лукашенко две голевые передачи.

Евгений Курилин, игрок хоккейной команды Президента Беларуси:
Это финал, а все игры в финале непростые. Добавляется много новых игроков, которые заканчивают профессиональную карьеру. Естественно, растет уровень с каждым годом.

Александр Грекович, игрок хоккейной команды Гомельской области:
Конечно, грустно расставаться с турниром до следующего сезона. Ну, будем готовиться к следующему сезону.

Напоминаем, в первом матче финальной серии команда Президента оказалась сильнее – 12:8. Таким образом, дружине Минской области досталось серебро нынешнего турнира. Бронза у хоккеистов Гомельской области.

«Естественно, растет уровень с каждым годом». Команда Президента 9 раз выиграла Республиканские соревнования по хоккею среди любителей

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