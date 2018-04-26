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«Эта боль отражается в сердце каждого». В Беларуси почтили память жертв аварии на ЧАЭС

26.04.2018 - 22:17

Новости Беларуси. 26 апреля в Беларуси вспоминают жертв одной из самых страшных катастроф в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

32 года назад мир потрясло известие о взрыве на Чернобыльской атомной станции. Среди тех, кто первыми приняли на себя удар, оказалось немало белорусов. В память о них по всей стране прошли митинги.


Эта аудиозапись вот уже треть века, как напоминание о беде, которая пришла внезапно. Тот день разделил судьбы 2 миллионов белорусов, и именно столько людей так или иначе пострадало от последствий аварии, на «до» и «после».

На борьбу с атомом отправили почти 600 тысяч человек. Впоследствии их назовут ликвидаторами. Некоторые от полученных доз радиации погибнут. Память одного из таких – героя-спасателя Василия Игнатенко – почтили в Минске.

Геннадий Новиков, участник ликвидации аварии на ЧАЭС, председатель Центрального совета БОО «Спасатель»:
Доска в честь нашего земляка, его подвига сегодня должна служить примером нашему подрастающему поколению. Ты должен осознавать, что для защиты своих родных, Родины готов пожертвовать жизнью.

И память жертв аварии на ЧАЭС почтили в столичном парке Дружбы народов. Здесь установлен мемориал «Ахвярам Чарнобыля». А также «камень мира Хиросимы». Венки с цветами к ним возложили чиновники, общественные деятели, учёные, военные, милиция и молодежь.

Зоя Харченко, заместитель председателя Первомайской районной организации РОО «Белая русь»:
Эта боль, которая настигла нашу страну, она отражается в сердцах каждого из нас. Хорошо, что есть память. Не дай бог, чтобы такое в нашей стране повторилось.

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Очень много сотрудников наших принимало участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. К сожалению, многих уже нет. Мы берем шефство над этими сотрудниками. Шефство берут наши подразделения. Оказываем всяческую помощь.

В Беларуси порядка 80 тысяч человек имеют статус ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Катастрофа, ставшая самой крупной в истории атомной энергетики, так или иначе затронула 50% территории страны.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Чтобы ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской станции Беларусь за 32 года потратила колоссальное количество и человеческих ресурсов, и денежных средств. Тем не менее, по словам ученых, следы того, что произошло, будут ощущаться на протяжении семи поколений. И сейчас главная задача – сделать все, чтобы подобной трагедии больше никогда не случилось.

«Эта боль отражается в сердце каждого». В Беларуси почтили память жертв аварии на ЧАЭС

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