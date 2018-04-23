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«Это поспособствует развитию бизнеса». Беларусь и Италия подписали договор о сотрудничестве в сфере «зелёной» экономики

23.04.2018 - 14:07

Новости Беларуси. Беларусь и Италия подписали договор о сотрудничестве в сфере «зеленой» экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая стоимость предполагаемых проектов – 5 миллионов евро.

Над ними будут работать напрямую с партнерами из ЕС представители Ассоциации итальянских предпринимателей в Беларуси и свободных экономических зон Гомеля и Бреста.

Сегодня, 23 апреля, на встрече в Минске стороны оговорили упрощенные условия регистрации бизнеса, который будет осваивать новые направления.

Паоло Тонини, коммерческий советник Посольства Италии в Беларуси:
Это очень важный форум как для Италии, так и для Беларуси. Сегодня подписан очень значимый контракт о сотрудничестве. Это, несомненно, поспособствует развитию бизнеса.

Потенциал экономического развития используется в большом объеме. Это благодаря тому, что Беларусь занимает хорошее стратегическое положение, находясь в центре Европы.

Алексей Лачимов, начальник управления внешнеэкономических связей и экономического развития администрации СЭЗ «Брест»:
Мы надеемся, что данное подписанное соглашение будет в том числе нашими итальянскими партнерами привлекать инвестиции итальянского капитала в свободную экономическую зону города Бреста.

Отметим, что это уже второй подобный форум, на котором представители бизнеса двух стран обсуждают вопросы «зеленой» экономики. Сейчас в Беларуси зарегистрировано около 150 предприятий с итальянским капиталом.

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«Это поспособствует развитию бизнеса». Беларусь и Италия подписали договор о сотрудничестве в сфере «зелёной» экономики

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