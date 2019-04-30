«Это труд всех людей». Республиканскую доску Почёта открыли на площади Государственного флага

30.04.2019 - 13:35

Новости Беларуси. 30 апреля в Минске чествовали тех, кто стоит в авангарде развития нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади Государственного флага открыли Республиканскую доску Почета.

Церемония прошла в юбилейный 20-й раз. За право носить гордое звание боролись люди, предприятия, целые города и регионы. На Республиканскую доску Почета занесены 59 победителей соревнований по итогам 2018 года. Минск вошел в число лучших по всем показателям.

Среди областей лавры достались Гродненской и Минской областям. Отмечены также Брестский, Мозырский, Островецкий, Минский и Могилевский районы. Лучшими в областных центрах стали Первомайский и Советский районы Минска, а также Ленинский район Бреста.

Валентин Милошевский, глава Администрации Ленинского района Бреста:

Это труд всех людей, кто работает, кто живет в Ленинском районе. Именно благодаря их труду мы попали на Республиканскую доску Почета. Это не только приятно, но еще и аванс на будущее. Аванс для того, чтобы работать еще лучше на благо как отдельного человека, так и Ленинского района города Бреста, самого Бреста да и Республики Беларусь в целом.

Чествовали промышленные гиганты, учреждения образования, торговли, транспорта и здравоохранения. Впервые на доске Почета – организации социального обслуживания. У нас в стране их более 200.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы стараемся, чтобы у всех предприятий был шанс попасть на Республиканскую доску Почета. Конечно, более маленьким предприятиям сложнее – все-таки наши гиганты у всех на слуху. Тем не менее правительство считает, что и мелкие предприятия вносят в развитие экономики не меньший вклад, чем гиганты.

По целому ряду показателей мы видим, что вклад именно малых, средних предприятий в экономику страны регулярно увеличивается. Это хорошая тенденция, которая должна нарастать.

Примечательно, что в 2019 году изменилась дата открытия доски Почета. Это не традиционное преддверие Дня Независимости, а канун Праздника Труда.