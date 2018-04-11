﻿ ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров

11.04.2018 - 18:06

Новости Беларуси. В БГУИР открыли первый в Беларуси интерактивный музей ретрокомпьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллекция насчитывает более 500т экспонатов, произведенных во второй половине 20 века. Это механические счетные машинки, калькуляторы, советские и импортные персональные компьютеры, средства хранения данных, игровые приставки.

Вступительная кампания-2018. Набор на специальности будет зависеть от потребностей экономики

К примеру, одна из представленных ЭВМ в буквальном смысле состоит из трех шкафов и весит тонну. Примечательно, что вся техника находится в рабочем состоянии.

Виктор Козуб, организатор музея:
Можно говорить, что это уникально не только в стране, но и в целом в СНГ. Таких аналогов практически не встретите, это гордость нашей коллекции.

Компьютер называется «Немига», такое название не случайно, оно связано с Беларусью. Этот компьютер сделали в БГУИРе, это чуть ли не единственный образец, который остался рабочим с того момента.

Оценить раритеты может каждый. Вход свободный.

ЭВМ, которая весит тонну: в БГУИР открылся музей ретрокомпьютеров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Да хранится детьми моими из рода в род»: как незаконченный портрет Алфераки кисти Брюллова попал в Беларусь
Когда можно попасть в столичные музеи бесплатно?
Когда можно попасть в столичные музеи бесплатно?
Какие технологические новинки появились в музеях Минска?
Голограмма Янки Купалы, биологическая лаборатория в военном прицепе: какие ещё технологические новинки появились в музеях Минска
Необычный буккросинг проходит в Национальном историческом музее
Необычный буккросинг проходит в Национальном историческом музее
Этому жанру все возрасты покорны. День селфи пройдет в Национальном художественном музее 17 января
Этому жанру все возрасты покорны. День селфи пройдет в Национальном художественном музее 17 января
Змеиношеяя черепаха, рыбка-аллигатор и роботы-экскурсоводы: что можно увидеть в передвижном музее океанографии в Минске
Змеиношеяя черепаха, рыбка-аллигатор и роботы-экскурсоводы: что можно увидеть в передвижном музее океанографии в Минске
Из топора делал винтовку, а из польских монет – медали: новая экспозиция в музее ВОВ
Из топора делал винтовку, а из польских монет – медали: новая экспозиция в музее ВОВ
Кухонный комбайн XIX века и пятикилограммовые утюги: бытовая техника хозяек прошлых столетий
Все новости по теме Музеи Минска
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru