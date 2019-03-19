Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Спорт

Европейские игры открывают страну: «Пламя мира» прибудет в Брест 12 мая

19.03.2019 - 21:35

Новости Беларуси. Больше половины поступивших в продажу билетов на II Европейские игры уже раскуплены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Популярным оказался финальный матч по пляжному футболу – здесь уже точно лишнего квитка не найдется – всё распродано.

Примерно 50 % осталось свободных кресел на церемонии открытия и закрытия Игр. Повышенный интерес у болельщиков к состязаниям по легкой атлетике, художественной гимнастике и акробатике, а также каратэ. Впрочем, обещают, что дух Европейских игр можно будет почувствовать не только на спортивных аренах Минска.

Алексей Богданович, начальник управления фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Купив билеты на II Европейские игры, можно будет приехать в Беларусь, при этом не зависимо от границы, которую вы пересекаете: будь то железнодорожная граница или автограница, или Национальный аэропорт.

Это беспрецедентное решение, которое уже одобрили представители туристических компаний, турагенты во всей Европе. Я думаю, что благодаря этому, благодаря такому поводу спортивному, как Европейские игры, мы можем открыть и всю страну.

Меньше 100 дней остается до главного спортивного события года в Европе. Ну а символ Европейских игр – зажженное в Риме «Пламя мира» – прибудет в Беларусь гораздо раньше. 12 мая факел доставят в Брест. Затем эстафета огня начнет свое путешествие по самым знаковым уголкам Беларуси.

Новости по теме

Боксёр Дмитрий Асанов: «Мой главный критик – мой отец»

Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»

«Голливудский» образ Дарьи Домрачевой покорил соцсети

«Будет сложно»: главный тренер сборной Беларуси по стрельбе из лука о Европейских играх

Показываем, как выглядят вагоны метро с талисманом II Европейских игр и новая форма водителей

Фигуры из травы и панно с изображением велосипедистов. Какие цветочные композиции появятся ко II Европейским играм

«О, где это? Надо поехать посмотреть!». Как Минск готовится к главному летнему старту – II Европейским играм

Более 2 млн. цветов высадят в Минске ко II Европейским играм
‡агрузка...


Новости 24 часа

Развитие ИКТ и технологии 5G. Перспективы рынка телекоммуникаций обсудили на совещании у Президента

Европейские игры открывают страну: «Пламя мира» прибудет в Брест 12 мая

17 тысяч жизней за девять дней ада. Бывшие узники Озаричского лагеря смерти рассказали о произошедшем

Новости экономики за 19.03.2019

«Налог на Google» пополнил бюджет Беларуси почти на 15,8 млн рублей в 2018 году

«Это способствует торговле». Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международных автомобильных перевозках

Белорусы потратили 7 млрд рублей за первых два месяца 2019 года

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»

Все новости