﻿ Fed Cup – 3:2. Вера Лапко и Лидия Морозова вырвали победу у теннисисток из Словакии | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Fed Cup – 3:2. Вера Лапко и Лидия Морозова вырвали победу у теннисисток из Словакии

22.04.2018 - 18:23

Новости Беларуси. 22 апреля в парном матче Кубка Федерации представительницы Беларуси смогли одолеть теннисисток из Словакии. Теперь Беларусь будет играть в Мировой группе.  

В двухсетовом поединке Лапко и Морозова одолели Кужмову и Шмидлову со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут.  

Фото: instagram.com/belarustennis  

В первом сете счёт начали словачки, затем белоруски их догнали. До середины сета теннисистки шли на равных, но после Лапко и Морозова вырвались вперёд, установив счёт 6:3.  

Во втором сете ситуация повторилась. После первого очка у Кужмовой и Шмидловой белоруски сравняли счёт. Затем словачки получили ещё два очка. Вновь сравнять счёт Лапко и Морозова смогли на 4:4. Больше белорусские теннисистки не позволили противницам взять геймы и победили со счётом 6:4.  

Фото: instagram.com/belarustennis  

Благодаря победе в этой встрече сборная Беларуси в 2019 году сыграет в четвертьфинале Мировой группы Кубка Федерации.  

Фото: instagram.com/belarustennis

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/xsanka76
Вместе с детьми. Супруга Максима Мирного показала, как вся семья играет в теннис
Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Фото: Белорусская теннисная федерация
Fed Cup – 2:2. Соболенко победила Шмидлову, Саснович проиграла Кужмовой
Фото: instagram.com/belarustennis
Fed Cup – 1:1 после первого дня. Соболенко уступила Кужмовой в драматичной борьбе
Фото: instagram.com/belarustennis
Fed Cup. Беларусь – Словакия. Александра Саснович обыграла Яну Чепелову
21 апреля белорусские теннисистки вновь сразятся в Кубке федерации за возможность остаться в Мировой группе
21 апреля белорусские теннисистки вновь сразятся в Кубке Федерации за возможность остаться в Мировой группе
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru