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Fed Cup. Беларусь – Словакия. Александра Саснович обыграла Яну Чепелову

21.04.2018 - 15:25

Новости Беларуси. Александра Саснович одержала победу в первой встрече в рамках Кубка Федерации и принесла белорусской команде первое очко.

Теннисистка одолела Яну Чепелову из Словакии со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

Незадолго до поединка в команде Словакии произошла замена. По медицинским показаниям Яна Чепелова заменила Анну Каролину Шмидлову, которая была заявлена ранее.

Первый сет уверенно начала белорусская теннисистка, однако представительница Словакии достойно боролась. Саснович выиграла на тай-брейке со счетом 8:6.

Во втором сете словацкая теннисистка была впереди – 5:1, но Александра Саснович смогла выйти из сложного положения и выиграть со счетом 7:5.

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В следующей игре встретятся Арина Соболенко и Виктория Кужмова. 

Фото: instagram.com/belarustennis

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