﻿ Федерация профсоюзов создаст портал для поиска работы | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Федерация профсоюзов создаст портал для поиска работы

27.04.2018 - 19:35

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов Беларуси создает базу данных о вакансиях по всей стране. На интернет-портале соберут все актуальные предложениях по трудоустройству со всех центров занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в этой базе будет оперативная информация о вакансиях, которые будут поступать практически в онлайн-режиме от всех первичных профсоюзных организаций, а их практически 20 тысяч. Так что о наличии свободного рабочего места можно будет узнать довольно быстро.

Больше новостей экономики за 27 апреля здесь.

Федерация профсоюзов создаст портал для поиска работы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Беларуси началась шестидневная рабочая неделя: какие переносы дней предусмотрены
В Беларуси началась шестидневная рабочая неделя: какие переносы дней предусмотрены
«Я зарабатываю на торговле криптовалютами». Реальные истории белорусов, которые стали успешно зарабатывать в интернете
У белорусов началась шестидневная рабочая неделя. Куда переносятся выходные
У белорусов началась шестидневная рабочая неделя. Куда переносятся выходные
Главный принцип Декрета № 1 – индивидуальный подход к каждому человеку. Как новый документ поможет безработным?
Главный принцип Декрета № 1 – индивидуальный подход к каждому человеку. Как новый документ поможет безработным?
Найти работу или пройти переобучение: как безработным белорусам помогали трудоустроиться в 2017 году
Найти работу или пройти переобучение: как безработным белорусам помогали трудоустроиться в 2017 году
Невыплата зарплаты: «Открытый разговор»
«Выдают полотенца, скатерти, простыни»: что делать, если зарплату платят товарами?
Колл-центр и электронные личные кабинеты: судебные исполнители в Беларуси будут работать по-новому
Все новости по теме Работа в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru